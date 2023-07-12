Торнике Шенгелия и Гиорги Шермадини – в расширенном составе сборной Грузии
Сборная Грузии объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.
Расширенный состав сборной Грузии:
Торнике Шенгелия, Гиорги Шермадини, Дуда Санадзе, Гога Битадзе, Сандро Мамукелашвили, Тэд Макфэдден, Рати Андроникашвили, Георги Цинцадзе, Бека Бекаури, Михаил Беришвили, Мераб Боколишвили, Кахабер Джинчарадзе, Гиорги Корсантия, Леван Гогичаишвили, Николоз Гаприндашвили, Лука Ликликадзе, Гиорги Турдзиладзе и Давид Какушадзе.
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