Торнике Шенгелия и Гиорги Шермадини – в расширенном составе сборной Грузии

Теги сборная Грузии Георгий Цинцадзе Гиорги Шермадини Мераб Боколишвили Михаил Беришвили Торнике Шенгелия Дуда Санадзе Гога Битадзе Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тэд Макфэдден Сандро Мамукелашвили Рати Андроникашвили Гиорги Корсантия Гиорги Турдзиладзе Бека Бекаури Кахабер Джинчарадзе Баскетбол

Сборная Грузии объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.

Расширенный состав сборной Грузии:

Торнике Шенгелия, Гиорги Шермадини, Дуда Санадзе, Гога Битадзе, Сандро Мамукелашвили, Тэд Макфэдден, Рати Андроникашвили, Георги Цинцадзе, Бека Бекаури, Михаил Беришвили, Мераб Боколишвили, Кахабер Джинчарадзе, Гиорги Корсантия, Леван Гогичаишвили, Николоз Гаприндашвили, Лука Ликликадзе, Гиорги Турдзиладзе и Давид Какушадзе.

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4 комментария

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aleksandre
Ответ ESF
Зачем тут новости про грузинскую сборную?
Почему бы и нет?
+2
-1
+1
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coimbra
Ответ ESF
Зачем тут новости про грузинскую сборную?
ты глянь в ленту новостей... с твоим подходом и без новостей останешься
+1
0
+1
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ESF
Ответ coimbra
ты глянь в ленту новостей... с твоим подходом и без новостей останешься
Я хз о чем ты.
+1
-1
0
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