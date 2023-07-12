Торнике Шенгелия и Гиорги Шермадини – в расширенном составе сборной Грузии

Сборная Грузии объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.

Расширенный состав сборной Грузии:

, , Дуда Санадзе, , , Тэд Макфэдден, , Георги Цинцадзе, Бека Бекаури, Михаил Беришвили, Мераб Боколишвили, Кахабер Джинчарадзе, Гиорги Корсантия, Леван Гогичаишвили, Николоз Гаприндашвили, Лука Ликликадзе, Гиорги Турдзиладзе и Давид Какушадзе.

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