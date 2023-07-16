«Црвена Звезда» проявляет интерес к Торнике Шенгелии

« » проявляет интерес к тяжелому форварду «Виртуса» (31 год, 206 см), сообщает Corriere di .

«Црвена Звезда» попытается заполучить грузинского игрока, если Никола Миротич в конечном итоге подпишет контракт с другим клубом, например, с белградским «Партизаном», пишет итальянское издание.

«Виртус» не выставлял Шенгелию на рынок, но его уход может принести клубу из Болоньи не менее 3 миллионов евро.

31-летний форвард завершил регулярный чемпионат с показателями 9,4 очка, 3,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

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