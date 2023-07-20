Торнике Шенгелия подписал контракт с «Панатинаикосом»

Тяжелый форвард « » (31 год, 206 см) пришел к договоренности с « », сообщает греческое издание SDNA.

Ранее сообщалось об интересе к грузину со стороны «Црвены Звезды».

«Виртус» не выставлял Шенгелию на рынок, но его уход может принести клубу из Болоньи не менее 3 миллионов евро.

31-летний форвард завершил регулярный чемпионат с показателями 9,4 очка, 3,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

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