Торнике Шенгелия подписал контракт с «Панатинаикосом»
Тяжелый форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия (31 год, 206 см) пришел к договоренности с «Панатинаикосом», сообщает греческое издание SDNA.
Ранее сообщалось об интересе к грузину со стороны «Црвены Звезды».
«Виртус» не выставлял Шенгелию на рынок, но его уход может принести клубу из Болоньи не менее 3 миллионов евро.
31-летний форвард завершил регулярный чемпионат Евролиги с показателями 9,4 очка, 3,1 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.
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