Дуайт Ховард: «Я хочу вернуться в НБА, чтобы уйти как чемпион, как и должен был. Могу обеспечить команде 25 минут доминирующего баскетбола»

Восьмикратный участник Матча всех звезд хочет вернуться в .

«Мы так много говорим об этом, что я уже ненавижу даже поднимать эту тему. Я хочу вернуться в НБА. Я все еще могу играть. Определенно хочу показать командам, что все еще могу доминировать даже в таком возрасте, играть на высоком уровне и вернуться на вершину.

Считаю, что сейчас есть высший эшелон центровых, и очевидно, что я уже не на пике, поэтому люди могут быть со мной не согласны. Но я знаю, что есть по крайней мере 15-20 команд, за которые я мог бы играть. И я знаю, что есть команды, в которых есть отличные стартовые центры, но уверен, что могу быть отличным запасным центром.

Могу обеспечить команде 25 минут доминирующего баскетбола. И это даже не набор очков, это просто игра в защите, блокирование бросков, защита «краски», подбор и завершение под кольцом. Я получил удовольствие от игры. Просто хочу уйти как чемпион, как и должен был», – заявил Ховард в интервью Complex.

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