Дуайт Ховард: «Я хочу вернуться в НБА, чтобы уйти как чемпион, как и должен был. Могу обеспечить команде 25 минут доминирующего баскетбола»

Теги Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Восьмикратный участник Матча всех звезд Дуайт Ховард хочет вернуться в НБА.

«Мы так много говорим об этом, что я уже ненавижу даже поднимать эту тему. Я хочу вернуться в НБА. Я все еще могу играть. Определенно хочу показать командам, что все еще могу доминировать даже в таком возрасте, играть на высоком уровне и вернуться на вершину.

Считаю, что сейчас есть высший эшелон центровых, и очевидно, что я уже не на пике, поэтому люди могут быть со мной не согласны. Но я знаю, что есть по крайней мере 15-20 команд, за которые я мог бы играть. И я знаю, что есть команды, в которых есть отличные стартовые центры, но уверен, что могу быть отличным запасным центром.

Могу обеспечить команде 25 минут доминирующего баскетбола. И это даже не набор очков, это просто игра в защите, блокирование бросков, защита «краски», подбор и завершение под кольцом. Я получил удовольствие от игры. Просто хочу уйти как чемпион, как и должен был», – заявил Ховард в интервью Complex.

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7 комментариев

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Игорь Северянин
25 минут за сезон? Однозначно может!
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vlasovsport
Хочу уйти как чемпион НБА, но не имею возможности, имею возможность уйти как чемпион тайваньской лиги, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы желания Ховарда совпадали с его возможностями.
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Gornostaev
В Денвер, к Йокичу 😄...
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Костя Кот
самые доминирующие трешка Тайваня
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Tim Timson
Ответ vlasovsport
Хочу уйти как чемпион НБА, но не имею возможности, имею возможность уйти как чемпион тайваньской лиги, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы желания Ховарда совпадали с его возможностями.
он в Тайване последний)
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Abdulla
Разве что на 5-10 минут.
Да и то...В недолиге и то были вопросы...
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