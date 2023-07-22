«У нас есть связь». Дуайт Ховард хочет вернуться в «Лейкерс»

Центровой Дуайт Ховард назвал « » в числе команд, за которые он хотел бы сыграть в предстоящем сезоне.

«Это невероятно, но мы просто подходим друг другу. Как девушка, с которой вы были вместе, а потом расстались. Ты уже попробовал других девушек, но понимаешь, что у вас просто какая-то связь.

Вот как я отношусь к «Лейкерс». У нас есть эта связь. Не знаю, мне кажется, это должно сработать. Но я люблю «Лейкерс». Мы уже выиграли один чемпионат, и жаль, что у нас не было возможности продолжить, потому что у нас был хороший состав. У нас было все», – сказал Ховард.

Ховард, который провел минувший сезон на Тайване, также назвал «Майами», «Голден Стэйт», «Сакраменто» и «Атланту».

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