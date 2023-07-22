«У нас есть связь». Дуайт Ховард хочет вернуться в «Лейкерс»

Теги возможные переходы Лейкерс Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Центровой Дуайт Ховард назвал «Лейкерс» в числе команд, за которые он хотел бы сыграть в предстоящем сезоне.

«Это невероятно, но мы просто подходим друг другу. Как девушка, с которой вы были вместе, а потом расстались. Ты уже попробовал других девушек, но понимаешь, что у вас просто какая-то связь.

Вот как я отношусь к «Лейкерс». У нас есть эта связь. Не знаю, мне кажется, это должно сработать. Но я люблю «Лейкерс». Мы уже выиграли один чемпионат, и жаль, что у нас не было возможности продолжить, потому что у нас был хороший состав. У нас было все», – сказал Ховард.

Ховард, который провел минувший сезон на Тайване, также назвал «Майами», «Голден Стэйт», «Сакраменто» и «Атланту».

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий