Дуайт Ховард: «Я в Топ-10 центровых всех времен. На пике был лучше, чем Никола Йокич»

Теги Денвер Орландо Дуайт Ховард НБА Никола Йокич Баскетбол

Экс-игрок «Орландо» и «Лейкерс» Дуайт Ховард считает, что в лучшие годы карьеры был сильнее нынешнего лидера «Денвера» Николы Йокича.

«Почему люди забыли лучшую версию Дуайта? Потому что время идет, я старею. Но я хорошо знаю, каким был на пике карьеры. Всем конец. Всем конец...  Я Дуайт Ховард. Я знаю, что делал в этой лиге. Я вхожу в Топ-10 центровых всех времен.

На пике я был лучше, чем Никола Йокич. Люди скажут, что Йокич набирает очки. У него есть все эти атакующие умения и приемы. Но вспомните, я делал 38+20, 45+18, 19, 20. И я делал все это за счет двухочковых. Никаких трехочковых, только двухочковые. Я делал все это за счет аллей-упов. У меня не было всех этих шансов в посте, как у Йокича. У него гораздо больше возможностей проявить себя», – утверждает Ховард.

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10 комментариев

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Gornostaev
Все относительно, но... На пике Дуайт Ховард был нереальным монстром, сравнимым с Шаком, Каримом, Хакимом и Со... Но Никола самый умный, разносторонний и универсальный из этой условной десятки, кто бы там не оказался + уже с перстнем, и возможно не последним, и двумя MVP...
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KV
Индивидуальные награды и перстень, говорят что Дуайт не прав. Максимум жим лёжа делал с большим весом.
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2face
Ховард просто решил заявить о себе, что еще может быть подписан, как СВА. Я думаю, даже его мама считает, что он не в серьез)
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mister_kepka
Ответ Мурзин Ринат
Подумайте смог бы Никола в 2006-2012 года делать те же самые цифры, в той манере баскетбола, что тогда, сейчас намного больше пространства и кучи вариантов , потому что все бросают трехи, у Николы 70% передач это на треху, или на Гордана , потому что все остальные стянулись на треху) Я восхищаюсь Николой, но то что сейчас играть легче для игрока его формации , это факт
Газоль старший очень похож на йокича, а он был имхо в топ-5 больших в те года. Так что Никола тоже доминировал бы
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Игорь Северянин
Дуайт теперь каждый месяц будет выдавать, каким крутым он был?
Был, кто ж спорит. С таким резюме теперь можно и в какой-нибудь Уругвай прокатиться, раз уж в Пуэрто-Рико не берут.
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фанат баскетбола
Йокич теперь виноват в том что у него больше умений)
Ховард по сути спорит о том что он лучше Йокича данчил, а не вот эти все трехи, пасы и спинмувы)
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Локоть Артеста
Был да сплыл. Прайм Ховарда длился очень недолго. После первого прихода в Лейкерс, пошел по нисходящей, путешествуя из одной команды в другую.
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Мурзин Ринат
Ответ kolyan#15
До финала Орландо доводил. Это круто. Но не надо про цифры и влияние на команду. Это смешно сравнивать даже.
Подумайте смог бы Никола в 2006-2012 года делать те же самые цифры, в той манере баскетбола, что тогда, сейчас намного больше пространства и кучи вариантов , потому что все бросают трехи, у Николы 70% передач это на треху, или на Гордана , потому что все остальные стянулись на треху) Я восхищаюсь Николой, но то что сейчас играть легче для игрока его формации , это факт
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Rakoth
Ответ Мурзин Ринат
Подумайте смог бы Никола в 2006-2012 года делать те же самые цифры, в той манере баскетбола, что тогда, сейчас намного больше пространства и кучи вариантов , потому что все бросают трехи, у Николы 70% передач это на треху, или на Гордана , потому что все остальные стянулись на треху) Я восхищаюсь Николой, но то что сейчас играть легче для игрока его формации , это факт
Если что, Орландо Ховарда как раз и играл в очень похожем на современный стиль. Другое дело, что Ховард в принципе паршиво поляну видел и не очень пасовал, так что так набирать ассисты, как югославский пирожочек, он не смог бы никогда. Да и в целом он был не сильно изобретательным игроком в атаке
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