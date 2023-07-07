Экс-игрок « » и «Лейкерс» Дуайт Ховард считает, что в лучшие годы карьеры был сильнее нынешнего лидера « » .

«Почему люди забыли лучшую версию Дуайта? Потому что время идет, я старею. Но я хорошо знаю, каким был на пике карьеры. Всем конец. Всем конец... Я Дуайт Ховард. Я знаю, что делал в этой лиге. Я вхожу в Топ-10 центровых всех времен.

На пике я был лучше, чем Никола Йокич. Люди скажут, что Йокич набирает очки. У него есть все эти атакующие умения и приемы. Но вспомните, я делал 38+20, 45+18, 19, 20. И я делал все это за счет двухочковых. Никаких трехочковых, только двухочковые. Я делал все это за счет аллей-упов. У меня не было всех этих шансов в посте, как у Йокича. У него гораздо больше возможностей проявить себя», – утверждает Ховард.

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