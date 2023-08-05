«Партизан» ведет переговоры с Ником Калатесом

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Партизан Ник Калатес Баскетбол

Сербский «Партизан» ведет переговоры с разыгрывающим Ником Калатесом (34 года, 198 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» проинформировал Калатеса о предстоящем расторжении контракта. Сегодня турецкий клуб объявил о подписании разыгрывающего Раула Нето.

Калатес провел за «Фенербахче» один сезон. 34-летний защитник принял участие в 39 встречах Евролиги-2022/23, набирая в среднем 8 очков, 4,9 передачи и 4 подбора.

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