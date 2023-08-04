«Виллербан» сделал предложение Франку Ниликине

« » предложил контракт разыгрывающему (25 лет, 193 см).

Ниликина также интересен « », но конкретное предложение ему пока сделал только французский клуб.

В минувшем сезоне восьмой номер драфта-2017 выступал за «Даллас».

Француз набирал в среднем 2,9 очка за 12,9 минуты на паркете.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!