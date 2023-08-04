«Виллербан» сделал предложение Франку Ниликине
«Виллербан» предложил контракт разыгрывающему Франку Ниликине (25 лет, 193 см).
Ниликина также интересен «Партизану», но конкретное предложение ему пока сделал только французский клуб.
В минувшем сезоне восьмой номер драфта-2017 выступал за «Даллас».
Француз набирал в среднем 2,9 очка за 12,9 минуты на паркете.
Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?
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