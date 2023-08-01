«Портленд» проявляет интерес к Неэмиашу Кете

« » вступил в борьбу за бывшего центрового « » Неэмиаша Кету (24 года, 211 см), который является ограниченно свободным агентом, сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати.

Игрок также интересуется сербский « ».

Португальский бигмен был выбран «Кингз» под 39-м номером драфта-2022.

За два сезона в НБА Кета провел 20 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и 2,1 подбора.

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