«Портленд» проявляет интерес к Неэмиашу Кете
«Портленд» вступил в борьбу за бывшего центрового «Сакраменто» Неэмиаша Кету (24 года, 211 см), который является ограниченно свободным агентом, сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати.
Игрок также интересуется сербский «Партизан».
Португальский бигмен был выбран «Кингз» под 39-м номером драфта-2022.
За два сезона в НБА Кета провел 20 матчей, набирая в среднем 2,9 очка и 2,1 подбора.
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