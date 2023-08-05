Паоло Банкеро об отказе от варианта с Италией и выбора в пользу США: «Это всегда было моей мечтой»

Теги Орландо сборная Италии сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Паоло Банкеро Баскетбол

Бигмен «Орландо» Паоло Банкеро объяснил, почему отказался от варианта с Италией и предпочел играть за сборную США.

Банкеро родился в США, его мать американка, а отец – итальянец. Федерация баскетбола Италии впервые предложила будущему 1-му номеру драфта НБА играть за национальную команду, когда ему было еще 17 лет.

«Это был период в моей жизни, когда я чувствовал, что не могу упустить такую возможность, потому что мой отец итальянец. И я мало знал о своих итальянских корнях. Мне казалось, что это идеальный способ узнать больше и стать ближе к моему итальянскому происхождению.

Но вмешался коронавирус. Я не смог сыграть за Италию, перешел в Дьюк, провел отличный год, стал первым номером на драфте, и, знаете ли, обстоятельства меняются.

Это был затянувшийся процесс выбора между США и Италией. Я решил, что хочу быть в американской команде. Моя мама играла за сборную США, так что это всегда было моей мечтой», – заявил Банкеро.

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4 комментария

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Ответ Ренат Губайдуллин
Наверное самый невзрачный первый пик за последние годы. Имхо лучше быть в Италии первым, чем в США просто «одним из». Тем более, что сам Банкеро какой-то индифферентный обморок.
вот вот
вероятность того что это первый и последний его турнир в рамках сборной колоссальная
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Ответ Ренат Губайдуллин
Наверное самый невзрачный первый пик за последние годы. Имхо лучше быть в Италии первым, чем в США просто «одним из». Тем более, что сам Банкеро какой-то индифферентный обморок.
Что, невзрачнее Фульца и Каннингема?
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Ответ Фёдор Молчанов
Что, невзрачнее Фульца и Каннингема?
Нет, наравне с этими же
Ну Каннингему сделаю скидку , ему достался Детройт)
А так да, всех объединяет этот пустой безразличный взгляд, не удивлюсь если Банкеро тоже разучится что нибудь баскетбольное делать , как Фульц
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