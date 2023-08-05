Паоло Банкеро об отказе от варианта с Италией и выбора в пользу США: «Это всегда было моей мечтой»
Бигмен «Орландо» Паоло Банкеро объяснил, почему отказался от варианта с Италией и предпочел играть за сборную США.
Банкеро родился в США, его мать американка, а отец – итальянец. Федерация баскетбола Италии впервые предложила будущему 1-му номеру драфта НБА играть за национальную команду, когда ему было еще 17 лет.
«Это был период в моей жизни, когда я чувствовал, что не могу упустить такую возможность, потому что мой отец итальянец. И я мало знал о своих итальянских корнях. Мне казалось, что это идеальный способ узнать больше и стать ближе к моему итальянскому происхождению.
Но вмешался коронавирус. Я не смог сыграть за Италию, перешел в Дьюк, провел отличный год, стал первым номером на драфте, и, знаете ли, обстоятельства меняются.
Это был затянувшийся процесс выбора между США и Италией. Я решил, что хочу быть в американской команде. Моя мама играла за сборную США, так что это всегда было моей мечтой», – заявил Банкеро.
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Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель
вероятность того что это первый и последний его турнир в рамках сборной колоссальная
Ну Каннингему сделаю скидку , ему достался Детройт)
А так да, всех объединяет этот пустой безразличный взгляд, не удивлюсь если Банкеро тоже разучится что нибудь баскетбольное делать , как Фульц