Паоло Банкеро об отказе от варианта с Италией и выбора в пользу США: «Это всегда было моей мечтой»

Бигмен « » объяснил, почему отказался от варианта с Италией и предпочел играть за сборную США.

Банкеро родился в США, его мать американка, а отец – итальянец. Федерация баскетбола Италии впервые предложила будущему 1-му номеру драфта НБА играть за национальную команду, когда ему было еще 17 лет.

«Это был период в моей жизни, когда я чувствовал, что не могу упустить такую возможность, потому что мой отец итальянец. И я мало знал о своих итальянских корнях. Мне казалось, что это идеальный способ узнать больше и стать ближе к моему итальянскому происхождению.

Но вмешался коронавирус. Я не смог сыграть за Италию, перешел в Дьюк, провел отличный год, стал первым номером на драфте, и, знаете ли, обстоятельства меняются.

Это был затянувшийся процесс выбора между США и Италией. Я решил, что хочу быть в американской команде. Моя мама играла за сборную США, так что это всегда было моей мечтой», – заявил Банкеро.

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