Трэй Янг женился

Разыгрывающий «Атланты» связал себя узами брака с невестой Шелби Миллер, и видеозапись бракосочетания появилась в социальных сетях.

Одетая в белое пара станцевала на сцене с надписью «Вечно молодые» в клубе Ocean Club на Багамах.

Янг и Миллер помолвлены с декабря 2021 года. У пары есть годовалый сын Тадеус, на прошлой неделе они объявили, что ожидают еще одного ребенка.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА