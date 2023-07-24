Трэй Янг женился

Теги светская хроника Атланта НБА видео Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг связал себя узами брака с невестой Шелби Миллер, и видеозапись бракосочетания появилась в социальных сетях.

Одетая в белое пара станцевала на сцене с надписью «Вечно молодые» в клубе Ocean Club на Багамах.

Янг и Миллер помолвлены с декабря 2021 года. У пары есть годовалый сын Тадеус, на прошлой неделе они объявили, что ожидают еще одного ребенка.

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