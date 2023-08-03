Сборная США представила игровую форму для чемпионата мира-2023

Игроки сборной США примерили игровую форму, в которой они будут выступать на предстоящем чемпионате мира.

Сборная США начала подготовку к чемпионату мира в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

В состав сборной США вошли:

защитники Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Тайриз Халибертон («Индиана»);

форварды Паоло Банкеро («Орландо»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Кэм Джонсон («Бруклин»), Джош Харт («Нью-Йорк»);

центровые Уокер Кесслер («Юта») и Бобби Портис («Милуоки»).

мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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