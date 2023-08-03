Сборная США представила игровую форму для чемпионата мира-2023

Теги сборная США НБА видео фото Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Игроки сборной США примерили игровую форму, в которой они будут выступать на предстоящем чемпионате мира.

Сборная США начала подготовку к чемпионату мира в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

В состав сборной США вошли:

защитники Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Тайриз Халибертон («Индиана»);

форварды Паоло Банкеро («Орландо»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Кэм Джонсон («Бруклин»), Джош Харт («Нью-Йорк»);

центровые Уокер Кесслер («Юта») и Бобби Портис («Милуоки»).

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

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5 комментариев

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Такая же, как и в прошлый раз
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вроде разрешили же большие номера? американцы решили в классику 4-15 использовать?.. оно и к лучшему)
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Такое ощущение, что Эдвардс и Брансон могут всю остальную сборную вдвоём заломать :) Особенно Брансон больше на борца-вольника похож, чем на баскетболиста
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белая еще терпимо но синяя вообще никак
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Ответ Tim Timson
вроде разрешили же большие номера? американцы решили в классику 4-15 использовать?.. оно и к лучшему)
Ну так и здесь номера большие. По размеру цифр))
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