Евгений Богачев: «Артем Комолов был в УНИКСе один сезон и тогда очень хорошо себя зарекомендовал»

Теги УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Артем Комолов Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал подписание контракта с атакующим защитником Артемом Комоловым.

«Комолов — конечно, профессионал, молодец. У него отличный бросок. Артем был у нас один сезон и тогда очень хорошо себя зарекомендовал. Тогда он к нам из «Нижнего» пришел.

Ну, в ЦСКА, где он был в прошлом сезоне, сейчас, может быть, где‑то перебор, и они отпустили игрока. Опять же, нужны российские баскетболисты. А вот эта четверка — Комолов, Зайцев, Дмитрий Кулагин, Лазарев — очень приличные игроки у нас», — сказал Богачев.

Комолов уже выступал за УНИКС в сезоне‑2021/22, набирая 6,4 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи при 46,8% из-за дуги.

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