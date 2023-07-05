«Он думает». УНИКС предложил Андрею Воронцевичу продление контракта

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

УНИКС хочет сохранить в составе капитана команды Андрея Воронцевича.

Об этом рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

«Мы сделали предложение Воронцевичу о продлении контракта. Он думает.

Нам удалось сохранить половину состава. Некоторых игроков и тренера по ОФП Юре Дракслера мы бы хотели оставить, но у нас не такой большой бюджет, как у конкурентов. Но ничего. Есть надежда, что команда будет боеспособная», – заявил Богачев.

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1 комментарий

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Arturitto
Быть или не быть Воронцевичу в УНИКСе,вот в чём вопрос.
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