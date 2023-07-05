«Он думает». УНИКС предложил Андрею Воронцевичу продление контракта

хочет сохранить в составе капитана команды .

Об этом рассказал президент казанского клуба .

«Мы сделали предложение Воронцевичу о продлении контракта. Он думает.

Нам удалось сохранить половину состава. Некоторых игроков и тренера по ОФП Юре Дракслера мы бы хотели оставить, но у нас не такой большой бюджет, как у конкурентов. Но ничего. Есть надежда, что команда будет боеспособная», – заявил Богачев.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА