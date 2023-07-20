Евгений Богачев: «Если Марк Тихоненко будет работать так же упорно, как его знаменитый отец, то сможет многого добиться»

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что если новичок команды Марк Тихоненко будет так же упорно работать на тренировках, как и его знаменитый отец — олимпийский чемпион – то со временем добьется больших успехов.

« еще, можно сказать, достаточно молод. Берем его где‑то для укрепления состава, где‑то на перспективу, замену. Российские игроки вообще очень нужны в составе.

Все зависит от самого Марка, от того, как он будет работать. Если работать будет так же, как и его отец — знаменитый баскетболист Валерий Тихоненко, должен много добиться и стать игроком основного состава. Работоспособность Валерия — это очень хороший пример.

К тому же под руководством нашего тренера Велимира Перасовича есть хорошая перспектива для развития мастерства», — сказал Евгений Богачев.

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