«Кливленд» верит, что Рикки Рубио сможет вернуться на прежний уровень

По словам обозевателя « » Криса Федора из Cleveland Plain Dealer, «Кавальерс» с оптимизмом смотрят на то, что разыгрывающий сможет полноценно восстановиться после разрыва крестообразной связки в декабре 2021. Рубио пропустил больше года, вернувшись на паркет лишь в январе.

Как отметил Федор, предполагаемое участие Рубио в составе сборной Испании на предстоящем чемпионате мира рассматривается «Кливлендом» как ступенька на пути к тому, чтобы разыгрывающий набрал кондиции и в следующем сезоне смог вернуться на прежний уровень.

Испанец принял участие лишь в 33 встречах в прошедшей регулярке, набирая 5,2 очка и 3,5 передачи в среднем.

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