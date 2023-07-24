«Кливленд» верит, что Рикки Рубио сможет вернуться на прежний уровень

Теги Кливленд Рикки Рубио НБА Баскетбол

По словам обозевателя «Кливленда» Криса Федора из Cleveland Plain Dealer, «Кавальерс» с оптимизмом смотрят на то, что разыгрывающий Рики Рубио сможет полноценно восстановиться после разрыва крестообразной связки в декабре 2021. Рубио пропустил больше года, вернувшись на паркет лишь в январе.

Как отметил Федор, предполагаемое участие Рубио в составе сборной Испании на предстоящем чемпионате мира рассматривается «Кливлендом» как ступенька на пути к тому, чтобы разыгрывающий набрал кондиции и в следующем сезоне смог вернуться на прежний уровень.

Испанец принял участие лишь в 33 встречах в прошедшей регулярке, набирая 5,2 очка и 3,5 передачи в среднем.

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2 комментария

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Локоть Артеста
Даже если не выйдет на прежний уровень, он может приносить пользу со скамейки. Прежней скорости и выносливости у него наверное не будет.
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vlasovsport
Федор верит в Рикки!
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