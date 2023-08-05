Лука Дончич не смог доиграть товарищеский матч против Греции, но избежал серьезной травмы

Теги травмы Даллас сборная Греции сборная Словении НБА Георгиос Папаяннис Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Лидер сборной Словении Лука Дончич не смог доиграть товарищеский матч против Греции (77:88) из-за травмы.

Дончич получил небольшое повреждение в момент столкновения с центровым греков Георгиосом Папаяннисом на последних минутах второй четверти. Он остался на площадке до большого перерыва, но во второй половине в игру не возвращался.

После матча выяснилось, что звездный игрок «Далласа» избежал серьезной травмы и продолжит готовиться к чемпионату мира. На его счету 18 очков.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Папаяннис
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Владимир Катасонов
Жесть. Сначала Чанчар, за тем Дончич. Спасибо травма несерьезная. После таких вот случаев для игроков НБА должен встать вопрос , а надо ли им это ?
Почему должен встать такой вопрос? Контракты у них обычно гарантированные, насколько я знаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ albert_lucky
Почему должен встать такой вопрос? Контракты у них обычно гарантированные, насколько я знаю.
Контракты, то да. Здоровье негарантированное )
Я думаю некоторым игрокам придется задуматься о том , поберечь ты себя для НБА или нет. Джамал Мюррей , к примеру, уже засомневался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесть. Сначала Чанчар, за тем Дончич. Спасибо травма несерьезная.
После таких вот случаев для игроков НБА должен встать вопрос , а надо ли им это ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Владимир Катасонов
Контракты, то да. Здоровье негарантированное ) Я думаю некоторым игрокам придется задуматься о том , поберечь ты себя для НБА или нет. Джамал Мюррей , к примеру, уже засомневался
Так здоровье они могут потерять и в НБА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий