Лука Дончич не смог доиграть товарищеский матч против Греции, но избежал серьезной травмы

Лидер сборной Словении Лука Дончич не смог доиграть товарищеский матч против Греции (77:88) из-за травмы.

Дончич получил небольшое повреждение в момент столкновения с центровым греков на последних минутах второй четверти. Он остался на площадке до большого перерыва, но во второй половине в игру не возвращался.

После матча выяснилось, что звездный игрок « » избежал серьезной травмы и продолжит готовиться к чемпионату мира. На его счету 18 очков.

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