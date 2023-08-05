Лука Дончич не смог доиграть товарищеский матч против Греции, но избежал серьезной травмы
Лидер сборной Словении Лука Дончич не смог доиграть товарищеский матч против Греции (77:88) из-за травмы.
Дончич получил небольшое повреждение в момент столкновения с центровым греков Георгиосом Папаяннисом на последних минутах второй четверти. Он остался на площадке до большого перерыва, но во второй половине в игру не возвращался.
После матча выяснилось, что звездный игрок «Далласа» избежал серьезной травмы и продолжит готовиться к чемпионату мира. На его счету 18 очков.
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