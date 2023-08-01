Джексон Хэйс может получить место в стартовой пятерке «Лейкерс»

У тренерского штаба « » связаны большие надежды с новобранцем команды .

Как сообщает журналист The Athletic Йован Буха, Хэйс может получить место в стартовой пятерке «озерников».

Отмечается, что в клубе верят в способность Джексона играть существенную роль в сочетаниях с двумя «большими», когда на площадке также будет находиться .

Центровой провел первые четыре сезона карьеры за «Новый Орлеан». После истечения контракта «Пеликанс» не стали делать игроку квалификационное предложение на 7,7 миллиона долларов.

Хэйс, выбранный под общим восьмым номером на драфте 2019 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 5,0 очка и 2,8 подбора в 47 матчах.

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