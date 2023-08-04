Андрей Ватутин об уходе Шведа: «Хочу сказать «спасибо» одному из самых ярких европейских баскетболистов современности»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из команды защитника Алексея Шведа.
«Пусть прошедшие два сезона не принесли желанного результата, но мы будем вспоминать их как очень интересный и полезный опыт, да и эмоции матчей регулярных сезонов и особенно серий плей-офф незабываемы. Мы продолжим с благодарностью и признанием относиться к тем игрокам, которые стали их частью, особенно ребятам, исполнявшим функции лидеров.
Несомненно, в первых рядах таких баскетболистов Алексей Швед. Хочу сказать искреннее «спасибо» самому Алексею, его большой семье, а также компании USM-Holding, позволившим всем нам наслаждаться игрой одного из самых ярких европейских баскетболистов современности. В августе 2021-го, в момент перехода, я говорил о неоднозначном отношении болельщиков к возвращению Шведа в ЦСКА, о том вызове, который бросил себе самому игрок. Сейчас можно сказать, что этот ход стоил любого риска. Мы видели, насколько позитивно приняло Алексея подавляющее большинство наших болельщиков, какую поддержку он получил в трудный для себя период. Мы ощутили, с какой страстью, увлеченностью, переживанием за результаты команды работал в ЦСКА Швед.
Сейчас для Алексея очень важно полностью восстановиться после последствий нападения. Знаю, что Швед рвется вернуться на паркет, и я желаю ему удачи на следующей стадии карьеры. Уверен, что в ближайшие годы мы продолжим радоваться блестящей игре настоящей звезды, нашего воспитанника и большого друга», – заявил Ватутин.
Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?
Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!
2 комментария