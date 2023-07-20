Андрей Ватутин: «Честно сказал Шведу, что предлагать сумму, предусмотренную на игрока этой позиции на следующий год, несправедливо и неуважительно»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин описал ситуацию с защитником Алексеем Шведом, который стал свободным агентом в связи с истечением контракта.
«Это непростой вопрос.
Безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт.
Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности», – сказал Ватутин.
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