Андрей Ватутин: «Честно сказал Шведу, что предлагать сумму, предусмотренную на игрока этой позиции на следующий год, несправедливо и неуважительно»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин описал ситуацию с защитником , который стал свободным агентом в связи с истечением контракта.

«Это непростой вопрос.

Безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт.

Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности», – сказал Ватутин.

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