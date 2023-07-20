Андрей Ватутин: «Честно сказал Шведу, что предлагать сумму, предусмотренную на игрока этой позиции на следующий год, несправедливо и неуважительно»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин описал ситуацию с защитником Алексеем Шведом, который стал свободным агентом в связи с истечением контракта.

«Это непростой вопрос.

Безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде. Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт.

Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности», – сказал Ватутин.

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7 комментариев

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Asanov
Технично сказал, что не предложит новый контракт. Вопрос - куда идти Лёше? Зениту и Униксу он не нужен, а дальше???
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Евгений Комаров
продлит с понижением
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Михаил Бородовский
Ответ Asanov
Технично сказал, что не предложит новый контракт. Вопрос - куда идти Лёше? Зениту и Униксу он не нужен, а дальше???
Большой вопрос.
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Asanov
Ответ Михаил Бородовский
Большой вопрос.
к сожалению уже не такой, как года три назад. кому из серьезных клубов в той же Европе нужен?
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havoc3
Ответ Asanov
Технично сказал, что не предложит новый контракт. Вопрос - куда идти Лёше? Зениту и Униксу он не нужен, а дальше???
На пенсию, он уже давно подавал сигналы.
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Asanov
Ответ havoc3
На пенсию, он уже давно подавал сигналы.
ну Лёша всё-таки ещё хорош, два года ещё протянет на уровне ВТБ точно
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Asanov
Ответ Евгений Комаров
продлит с понижением
ну а зачем это ЦСКА? каспер не хуже, но дешевле)
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