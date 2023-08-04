Алексей Швед покинет Единую лигу ВТБ («Свободный агент»)

Звездный защитник (34 года, 198 см) покидает Единую лигу ВТБ после восьми сезонов подряд.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что сегодня чуть позже появятся подробности перехода (в 18:30 по московскому времени).

Последние два года россиянин отыграл за .

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!