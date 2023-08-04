Алексей Швед покинет Единую лигу ВТБ («Свободный агент»)
Звездный защитник Алексей Швед (34 года, 198 см) покидает Единую лигу ВТБ после восьми сезонов подряд.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Отмечается, что сегодня чуть позже появятся подробности перехода (в 18:30 по московскому времени).
Последние два года россиянин отыграл за ЦСКА.
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Хотелось бы конечно его ещё увидеть в Евролиге. По большому счету не считая гарного хлопца из Донецка Боломбоя Алексей единственный российский баскетболист соответствующий уровню Евролиги.
Где он может оказаться? Трудно сказать. Это могут быть как сербские клубы, так и условная Валенсия. В Лиге Эндесе было бы очень интересно на него глянуть, для его семьи в плане климата наверное идеальные условия . Ну и не нужно забывать про китайскую баскетбольную ассоциацию. В такой лиге как у них, где защита отсутствует как класс, он спокойно может ещё годика 2-3 не напрягаясь побегать за очень приличную денежку.