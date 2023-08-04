Алексей Швед покинет Единую лигу ВТБ («Свободный агент»)

Теги переходы ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Звездный защитник Алексей Швед (34 года, 198 см) покидает Единую лигу ВТБ после восьми сезонов подряд.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что сегодня чуть позже появятся подробности перехода (в 18:30 по московскому времени).

Последние два года россиянин отыграл за ЦСКА.

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13 комментариев

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Chinese Basketball Association?
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Леха, давай в Сербию)
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а кто же за едальнями смотреть будет?
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ему ещё год играть нельзя
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Германия, Сербия
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Куда ит он намылился?
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После того как его избили и как трёх бандюг которые его избивали по бырику отпустили на свободу для меня было очевидно что Алексей в России уже не останется.
Хотелось бы конечно его ещё увидеть в Евролиге. По большому счету не считая гарного хлопца из Донецка Боломбоя Алексей единственный российский баскетболист соответствующий уровню Евролиги.
Где он может оказаться? Трудно сказать. Это могут быть как сербские клубы, так и условная Валенсия. В Лиге Эндесе было бы очень интересно на него глянуть, для его семьи в плане климата наверное идеальные условия . Ну и не нужно забывать про китайскую баскетбольную ассоциацию. В такой лиге как у них, где защита отсутствует как класс, он спокойно может ещё годика 2-3 не напрягаясь побегать за очень приличную денежку.
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Китай
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Ответ goducks
Chinese Basketball Association?
там кажется по деньгам просели. Или это слухи?
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Ответ vaslover
После того как его избили и как трёх бандюг которые его избивали по бырику отпустили на свободу для меня было очевидно что Алексей в России уже не останется. Хотелось бы конечно его ещё увидеть в Евролиге. По большому счету не считая гарного хлопца из Донецка Боломбоя Алексей единственный российский баскетболист соответствующий уровню Евролиги. Где он может оказаться? Трудно сказать. Это могут быть как сербские клубы, так и условная Валенсия. В Лиге Эндесе было бы очень интересно на него глянуть, для его семьи в плане климата наверное идеальные условия . Ну и не нужно забывать про китайскую баскетбольную ассоциацию. В такой лиге как у них, где защита отсутствует как класс, он спокойно может ещё годика 2-3 не напрягаясь побегать за очень приличную денежку.
Этот ветеран кирпичного завода никому в Евролиге не нужен.
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Ответ Сергей Орлов
Этот ветеран кирпичного завода никому в Евролиге не нужен.
Этот ветеран кирпичного завода ещё несколько лет назад входил во вторую пятерки Евролиги. В нынешнем его состоянии очевидно он не может рассчитывать на роль первой скрипки в Евролиге, но как бэкап игрок с его то опытом он много где ещё пригодится. Собственно говоря, сам Швед недавно сказал что на него выходили представители Олимпиакоса. И в этом не приходится сомневаться. Он же тебе не любой российский футболист которые даром никому не нужны в клубах ЛЧ, его фамилия как пароль - знак качества, евролижного качества замечу.
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