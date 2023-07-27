Тайрон Лю: «Мне нравится Уэстбрук. Он спас нас в прошлом сезоне»

Главный тренер « » поделился своим мнением о разыгрывающем , который продлил контракт с клубом.

«Мне нравится Расс. С первого же дня он был тем парнем, который выкладывается на площадке в каждом матче. В каждом матче. Подписывая Уэстбрука, вы прекрасно знаете, что получаете.

Он серьезный парень, с характером. Он очень помог нам. Он, Мэйсон Пламли, Боунс Хайланд, Эрик Гордон. Если говорить о последних 20 играх прошлого сезона, то Расс и эти ребята внесли большой вклад. Уэстбрук вообще спас нас. Когда Пол Джордж получил травму, он перешел на другой уровень. Мне нравится Расс, у нас отличные отношения», – заявил Лю.

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