Тайрон Лю: «Мне нравится Уэстбрук. Он спас нас в прошлом сезоне»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю поделился своим мнением о разыгрывающем Расселле Уэстбруке, который продлил контракт с клубом.

«Мне нравится Расс. С первого же дня он был тем парнем, который выкладывается на площадке в каждом матче. В каждом матче. Подписывая Уэстбрука, вы прекрасно знаете, что получаете.

Он серьезный парень, с характером. Он очень помог нам. Он, Мэйсон Пламли, Боунс Хайланд, Эрик Гордон. Если говорить о последних 20 играх прошлого сезона, то Расс и эти ребята внесли большой вклад. Уэстбрук вообще спас нас. Когда Пол Джордж получил травму, он перешел на другой уровень. Мне нравится Расс, у нас отличные отношения», – заявил Лю.

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7 комментариев

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Fungus_Amongus
От чего спас то? Ни одной игры ведь не выиграли после травмы Кавая. Не, не спорю, в 3 играх из 5 он отыграл отлично. Если бы Кавай не сломался, то подписание Вестбрука действительно могло спасти сезон. Финикс скорее всего прошли бы, а потом и Джордж вернулся бы. Но травма Кавая поставила крест на любых шансах.
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Вася Пупкин
Да Расс вообще отличный парень, однако задача по встраиванию его в контендер от этого не становится легче, но так как Клипперс является контендером лишь на бумаге, то будет немного проще.
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Даниил Оскеров
Лю вообще никогда не критикует своих игроков.Наоборот.Вот и Расса похвалил.Однако, ни от чего Уэстбрук не спас.Отыграл в некоторых матчах хорошо, но не более.И есть большие сомнения, что именно Расс сможет затаскивать важнейшие матчи, как тот же Кавай или Джордж.
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Райли Карри
За 4 млн в год отличный вариант!
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Даниил Оскеров
Ответ Максим Макеев
это и не его забота он получает 4 миллиона и формально 3 звезда
Типа, если бы он получал, как Кавай, то и тащил бы до гаек??? Так он уже и получал это в своей карьере, да что-то не срослось.
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