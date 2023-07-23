Бэрон Дэвис: «Уэстбрук получил признание Лос-Анджелеса. Рассу не уделяли должного внимания в «Лейкерс», но здесь его всегда любили»

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис отдал должное разыгрывающему «Клипперс» Расселлу Уэстбруку

« получил признание этого города. Если посмотреть на Лос-Анджелес как на развлекательное пространство, как на источник медиа, и на то, что подхватывают национальные СМИ, то он не получил должного внимания [в «Лейкерс»]. Но здесь его всегда любили.

«Парусники» нуждались в опоре и источнике энергии. Его целеустремленность и воля к победе – это то, что нужно « », – поделился Дэвис.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА