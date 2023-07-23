Бэрон Дэвис: «Уэстбрук получил признание Лос-Анджелеса. Рассу не уделяли должного внимания в «Лейкерс», но здесь его всегда любили»

Теги Бэрон Дэвис Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис отдал должное разыгрывающему «Клипперс» Расселлу Уэстбруку

«Расс получил признание этого города. Если посмотреть на Лос-Анджелес как на развлекательное пространство, как на источник медиа, и на то, что подхватывают национальные СМИ, то он не получил должного внимания [в «Лейкерс»]. Но здесь его всегда любили.

«Парусники» нуждались в опоре и источнике энергии. Его целеустремленность и воля к победе – это то, что нужно «Клипперс», – поделился Дэвис.

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4 комментария

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juven
негры как дети,им постоянно нужно какое то признание
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Tydeus
Ответ Consiglie
Может он просто не интересен медиа и СМИ? Поэтому и внимания не было
Поэтому полтора года каждый день выходили статьи о том, как плох Рас и как он не подходит ЛеБрону
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Artest
Ответ juven
негры как дети,им постоянно нужно какое то признание
И уважение☝️
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