Бывший игрок НБА Терренс Уильямс приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Теги происшествия Алан Андерсон Кейон Дулинг НБА Терренс Уильямс Баскетбол

Бывший игрок НБА Терренс Уильямс получил 10 лет тюремного заключения за участие в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения и краже личных данных.

Уильямс был организатором широкомасштабной мошеннической схемы с использованием программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА. С помощью этой схемы бывшие игроки лиги получили незаконным путем 5 миллионов долларов.

36-летний Уильямс, который в 2009 году был выбран на драфте под 11-м номером, признал свою вину.

Уильямс и еще 17 бывших игроков подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которых в действительности они никогда не получали. В октябре 2021 года им было предъявлено обвинение. В ходе расследования выяснилось, что в период с 2017 по 2021 год  они подали поддельных заявлений на сумму не менее 5 миллионов.

Бывшие игроки НБА Кейон Дулинг и Алан Андерсон в феврале были приговорены к тюремному заключению за участие в описанной мошеннической схеме.

Дулинг приговорен к 30 месяцам тюрьмы с конфискацией 449 250 долларов, Андерсон – к 24 месяцам с конфискацией 121 000 долларов.

В обвинительном заключении были названы шестикратный член защитных сборных НБА Тони Аллен, бывший защитник «Лейкерс» Шэннон Браун, экс-форвард «Бостона» Глен «Биг Бэйби» Дэвис, а также Дариус Майлз, Себастьян Телфэйр, Алан Андерсон, Уилл Байнэм, Мелвин Илай, Крис Даглас-Робертс, Тони Ротен, Си Джей Уотсон, Милт Паласио, Антуан Райт, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грегори Смит и Джамарио Мун.

В мошенничестве с медстраховками на $4 млн обвиняются 18 экс-игроков НБА. Вы не поверите, как глупо они спалились

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5 комментариев

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Легенды криминальной хроники!
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Ни одного белого...
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Странно что Эндрю Байнум не замешан в этом. Видимо хватило ума не лезть.
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Ничего себе он там зал славы собрал!
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Можно символическую сборную собрать
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