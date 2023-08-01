Брат Дуэйна Бэйкона был убит в результате перестрелки в Лейкленде

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА Дуэйн Бэйкон Баскетбол

Младший брат бывшего игрока НБА Дуэйна Бэйкона был убит рано утром в субботу в результате перестрелки возле торгового центра Highlands Plaza в Лейкленде, штат Флорида, сообщает The Ledger.

Рахим Бэйкон более известен как хип-хоп исполнитель «350heem».

Полиция Лейкленда не смогла опознать Бэйкона, но несколько человек в социальных сетях, в том числе члены семьи, подтвердили личность погибшего.

В результате стрельбы также пострадала 48-летняя женщина. Она получила тяжелые ранения.

Инцидент произошел после вечеринки в Jade Fox Lounge, которая проходила в пятницу вечером. На мероприятии присутствовало много знаменитостей, в том числе старший брат погибшего, бывший игрок «Шарлотт» и «Орландо» Дуэйн Бэйкон. Последние два сезона защитник провел в Европе, выступая за «Монако» и «Панатинаикос».

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