Девонте Грэм дисквалифицирован на два матча за вождение в нетрезвом виде

Теги дисквалификации происшествия Сан-Антонио НБА Девонте Грэм Баскетбол

НБА дисквалифицировала разыгрывающего «Сан-Антонио» Девонте Грэма два матча без сохранения зарплаты. Игрок пропустит первые два матча регулярного чемпионата сезона-2023/24.

На прошлой неделе Грэм был приговорен к условному сроку по делу о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Баскетболист был задержан в июле 2022 года в городе Роли, штат Северная Каролина. На тот момент он был игроком «Нового Орлеана».

В прошлом месяце Грэм признал себя виновным и был приговорен к 21 дню тюремного заключения. Приговор был отложен, а потом заменен на 12 месяцев испытательного срока без надзора.

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1 комментарий

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страшнее, что Дед с ним сделает)
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