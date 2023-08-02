Девонте Грэм дисквалифицирован на два матча за вождение в нетрезвом виде

дисквалифицировала разыгрывающего « » два матча без сохранения зарплаты. Игрок пропустит первые два матча регулярного чемпионата сезона-2023/24.

На прошлой неделе Грэм был приговорен к условному сроку по делу о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Баскетболист был задержан в июле 2022 года в городе Роли, штат Северная Каролина. На тот момент он был игроком «Нового Орлеана».

В прошлом месяце Грэм признал себя виновным и был приговорен к 21 дню тюремного заключения. Приговор был отложен, а потом заменен на 12 месяцев испытательного срока без надзора.

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