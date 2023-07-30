Зоран Лукич о товарищеских матчах с Ираном: «Готовим сборную России перед возвращением на международные старты»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил важность предстоящих товарищеских матчей с командой Ирана.

«Через эти тренировочные игры мы уже готовимся к будущему. Думаем на два шага вперед.

Важно через эти матчи подготовить команду перед возвращением российских спортсменов на международные старты», — отметил Лукич в эфире «Матч ТВ».

23 июля сборная России начали в Москве второй летний сбор. Затем команда отправится в Пермь, где 7 и 9 августа проведет два товарищеских матча со сборной Ирана.

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