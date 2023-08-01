Андрей Кириленко о товарищеских матчах с Ираном: «Тренироваться хорошо, но нужен некий финальный аккорд»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко сборная Ирана Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о важности товарищеских матчей сборной России с командой Ирана, которые состоятся в Перми.

«Конечно, хорошо, когда мы играем с Беларусью. Это важные матчи и хороший спарринг. Но ты устаешь, когда у тебя только один соперник. Естественно, хочется получить какой-то разный стиль. И в этом плане здорово, что команда Ирана нашла окошко в своем графике подготовки, чтобы прилететь к нам в Пермь.

Договориться сложно не было, но тяжело было логистически. Потому что технические все детали нужно было менять, планы были сверстаны. Это команда, которая участвует в чемпионате мира, и найти время, чтобы приехать сразу на два матча, было не так просто. А в плане человеческого общения, контакта – никаких проблем. Мы как раз на связи с моим иранским коллегой и скоро увидимся с ним в Перми.

У ребят будет больше возможностей показать себя. Они смогут дать выход своим эмоциям. Тренироваться хорошо, но нужен некий финальный аккорд, где ты можешь показать, чему научился. И Пермь в этом плане поможет оценить наших ребят. Важно очень избегать любой недооценки соперника. Это сильная команда. Не надо поддаваться стереотипам и думать, что азиатская сборная не может быть крепкой. Отличная команда. Хорошо играет в баскетбол. Участник чемпионата мира априори заслуживает уважения», – заявил Кириленко.

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