Генеральный менеджер считает, что лучше не вмешиваться в дела офиса «Лейкерс».

Управленец считает, что именно форвард заинтересован в переходе в команду разыгрывающего « » , который посещал матчи «озерников» в плей-офф.

«Мне бы не очень понравилось это послание (Ирвинг на матчах «Лейкерс» – Sports.ru), если бы я был в офисе «озерников». Я не заметил у них настроя в духе «Мы должны заполучить Кайри». Это исходит от Леброна… И это создает большое противостояние, Леброн против организации.

Но вспомните, в последний раз, когда Леброн выигрывал подобное противостояние, они заполучили . Возможно, ему стоит подумать об этом», – заявил анонимный менеджер.

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