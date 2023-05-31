Генменеджер НБА: «Последний раз, когда Леброн продавил свою позицию, «Лейкерс» получили Уэстбрука»
Генеральный менеджер НБА считает, что Леброну Джеймсу лучше не вмешиваться в дела офиса «Лейкерс».
Управленец считает, что именно форвард заинтересован в переходе в команду разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, который посещал матчи «озерников» в плей-офф.
«Мне бы не очень понравилось это послание (Ирвинг на матчах «Лейкерс» – Sports.ru), если бы я был в офисе «озерников». Я не заметил у них настроя в духе «Мы должны заполучить Кайри». Это исходит от Леброна… И это создает большое противостояние, Леброн против организации.
Но вспомните, в последний раз, когда Леброн выигрывал подобное противостояние, они заполучили Рассела Уэстбрука. Возможно, ему стоит подумать об этом», – заявил анонимный менеджер.
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Думаю зимой его тоже спрашивали, ок не ок вариант обмена Расти
Потом поменял этот актив на парочку ролевиков, которые усилили команду перед ПО
Гений ЛеГМ