Генменеджер НБА: «Последний раз, когда Леброн продавил свою позицию, «Лейкерс» получили Уэстбрука»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

Генеральный менеджер НБА считает, что Леброну Джеймсу лучше не вмешиваться в дела офиса «Лейкерс».

Управленец считает, что именно форвард заинтересован в переходе в команду разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, который посещал матчи «озерников» в плей-офф.

«Мне бы не очень понравилось это послание (Ирвинг на матчах «Лейкерс» – Sports.ru), если бы я был в офисе «озерников». Я не заметил у них настроя в духе «Мы должны заполучить Кайри». Это исходит от Леброна… И это создает большое противостояние, Леброн против организации.

Но вспомните, в последний раз, когда Леброн выигрывал подобное противостояние, они заполучили Рассела Уэстбрука. Возможно, ему стоит подумать об этом», – заявил анонимный менеджер.

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8 комментариев

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Mr.BadGuy
Блин, а Леглоры говорили что Леброну вместо Лилларда и Дерозана подсунули Уэстбрука, ну какжетаг
+5
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noke
Ответ RAMIK
А до этого был Дэвис?
Ни одного менеджера в лиге не пришлось бы "продавливать" ради подписания того Дэвиса. Это было бы мгновенное подписание, даже если бы генменеджера разбудили в три часа ночи, с похмельем. Вообще без вариантов.
+5
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Mr.BadGuy
Дило Далласу нафик не нужен, они попросят Ривса, Хачимуру и пик. И придется деду, хрусталю и индейцу плоскоземельщику играть в окружении дурачка Дило и парней на минималках. С большой вероятностью проехать мимо плейин. Такой себе обмен.
+3
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Райли Карри
Несомненно Ирвинг лучше любого рз в составе ЛАЛ прямо сейчас. Единственная проблема Ирвинга - сам Ирвинг. Сказал-несказал, сделал-несделал, захотел-незахотел, а отдуваться команде.
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RAMIK
А до этого был Дэвис?
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ты не прав
Чёт я сильно сомневаюсь, что слово продавливаал тут подходит

Всё лето клин я к Дейму подбивал, но когда не вышло, то, скорее всего, участвовал в выборе альтернативы

Думаю зимой его тоже спрашивали, ок не ок вариант обмена Расти
+1
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RusLan
Ответ noke
Ни одного менеджера в лиге не пришлось бы "продавливать" ради подписания того Дэвиса. Это было бы мгновенное подписание, даже если бы генменеджера разбудили в три часа ночи, с похмельем. Вообще без вариантов.
с учетом того что дэвиса, который хотел только в лейкерс, можно было получить тем же летом бесплатно, сохранив молодой костяк и выстроив команду на следующую пятилетку, варианты все же как бы появляются
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Аморалинни
Леброн получил элитного спортсмена, который собирал лайки и держал ЛАЛ на плаву.
Потом поменял этот актив на парочку ролевиков, которые усилили команду перед ПО
Гений ЛеГМ
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