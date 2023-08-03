Ученики частной школы, открытой Леброном Джеймсом, годами проваливают тесты по математике

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Частная школа I Promise School в Акроне, штат Огайо, основанная и частично финансируемая суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом, попала под пристальное наблюдение штата из-за неудовлетворительных результатов.

Выяснилось, что за три года ни один восьмиклассник школы не смог сдать государственный экзамен по математике, сообщает Akron Beacon Journal.

Две из самых больших подгрупп учащихся в I Promise School — чернокожие и дети с ограниченными возможностями  — проходят тестирование с результатами среди худших 5 процентов в штате. Всего 8 процентов учащихся  этой весной смогли сдать тест по английскому языку.

В результате школа попала в список Департамента образования Огайо как нуждающаяся в целенаправленном вмешательстве.

Джеймс открыл школу пять лет назад. На своем веб-сайте школа заявляет о важности образования и рекламирует инновационный подход к обеспечению сложного, поддерживающего и меняющего жизнь образования.

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

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25 комментариев

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Ну тут Лебронтий поступил, как всегда. Набрал преподами своих корешей
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учатся по трехочковой системе исчисления
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Зато сколько было пустой показухи и пиара, всё как всегда у этого персонажа.
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Я бы вообще изменил бы изучение математики как таковой, сначала идет изучения физики и базовой математики, и во время изучении физики ставится ассоциация с математикой, какой инструмент математики нужен для изучения физики и почему. и только так в тандеме изучать, никаких отдельных. Должна быть ассоциативная связь, а не изучать тупую абстракцию ради абстракции.
Такой способ мгновенно рванет науку вперед, но никто этого делать не будет, ибо все привыкли к старому подходу, никто не сможет заменить миллионы учителей другими учителями, которые способны преподавать ьпо другому.
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Ответ rigobersong
А можно фото учеников этой школы, вряд ли это белые воротнички:)
Написано же:
«Две из самых больших подгрупп учащихся в I Promise School — чернокожие и дети с ограниченными возможностями — проходят тестирование с результатами среди худших 5 процентов в штате.»
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Ответ rigobersong
А можно фото учеников этой школы, вряд ли это белые воротнички:)
"Две из самых больших подгрупп учащихся в I Promise School — чернокожие и дети с ограниченными возможностями"
Гена же старается, новости постит... почему вы не читаете его труды?
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А чем местные комментаторы недовольны? Ну открыл леброн школу, учат там видимо детей из неблагополучных семей и детей с ограниченными возможностями. Время чтобы подтянуть уровень преподавания есть, деньги тоже есть. Хз чё плохого
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Ответ Максим Макеев
учатся по трехочковой системе исчисления
Чувак, это называется "система счисления". Ты тоже у леброна учился?
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Ответ 113k
Я бы вообще изменил бы изучение математики как таковой, сначала идет изучения физики и базовой математики, и во время изучении физики ставится ассоциация с математикой, какой инструмент математики нужен для изучения физики и почему. и только так в тандеме изучать, никаких отдельных. Должна быть ассоциативная связь, а не изучать тупую абстракцию ради абстракции. Такой способ мгновенно рванет науку вперед, но никто этого делать не будет, ибо все привыкли к старому подходу, никто не сможет заменить миллионы учителей другими учителями, которые способны преподавать ьпо другому.
"Такой способ мгновенно рванëт науку вперед"

Эффект Даннинга — Крюгера во всей красе (
Математика по-вашему нужна только в физике? Все фундаментальные методы создавались под конкретные задачи или находили применение порой через сотню лет? Ну и вера в связь школьной программы и науки по настоящему умиляет)
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Л.Дж.: Нахрена баскетболисту математика? Очки пусть судьи считают.)
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В этой новости прекрасно всё
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Ничего страшного. Сам Леброн до сих пор уверен, что Джордан взял 5 гаек, а не 6.
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Ответ !Сержант!
Ну тут Лебронтий поступил, как всегда. Набрал преподами своих корешей
Так там самые проблемные дети учатся. Вряд ли они будут показывать хорошие результаты.
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Перспективная ветка для комментариев
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местные писатели даже не понимают, что Леброн вложил туда только свои деньги, а не набирал учеников и преподавателей. но написать хейтерский комментарий и срубить плюсов всяко умнее, чем вложить пару миллионов долларов на благотворительность
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Ответ 113k
Я бы вообще изменил бы изучение математики как таковой, сначала идет изучения физики и базовой математики, и во время изучении физики ставится ассоциация с математикой, какой инструмент математики нужен для изучения физики и почему. и только так в тандеме изучать, никаких отдельных. Должна быть ассоциативная связь, а не изучать тупую абстракцию ради абстракции. Такой способ мгновенно рванет науку вперед, но никто этого делать не будет, ибо все привыкли к старому подходу, никто не сможет заменить миллионы учителей другими учителями, которые способны преподавать ьпо другому.
1)Концептальная система образования с тематически подвязанным изучение предметов, уже давным-давно существует во многих странах.
Если брать например престижные частные школы, то там сейчас это повсеместно практикуется .
Если , допустим, по истории вы проходите Великую французскую революцию, то по географии у Вас тоже тема связанная с Францией, так же как и по литературе вы будете проходить условного Гюго, который тоже француз и писал об этой самой революции

2)Изучать базовую математику только когда появится соответствующая потребность для решения задач в физике -- это полный бред.
Чтобы нормально и качественно распилить швеллер, не получив травму при этом , необходимо сначала научиться уверенно владеть болгаркой...На что тоже требуется время , для усвоения и закрепления навыков.
Нельзя ставить детям такого типа многозадачность, где он ( условно ) еще не выучил и закрепил таблицу умножения, а его уже просят решать физические задачи с её применением.

3) "Такой способ мгновенно рванет науку вперед" .
Да никуда он ( способ) ее не рванет и не рванул .
Единственный ( но существенный ) плюс этого метода образование -- это в увеличение эффективности образования( в школах, ВУЗах) из-за лучшего запоминая, в виду простоты восприятия информации из завязанных друг на друге ассоциативных цепочках.
В образовании( особенно касается стран бывшего союза) есть и более серьезные проблемы.
Например такие как патернализм
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Ответ 113k
Я бы вообще изменил бы изучение математики как таковой, сначала идет изучения физики и базовой математики, и во время изучении физики ставится ассоциация с математикой, какой инструмент математики нужен для изучения физики и почему. и только так в тандеме изучать, никаких отдельных. Должна быть ассоциативная связь, а не изучать тупую абстракцию ради абстракции. Такой способ мгновенно рванет науку вперед, но никто этого делать не будет, ибо все привыкли к старому подходу, никто не сможет заменить миллионы учителей другими учителями, которые способны преподавать ьпо другому.
в физике вся соль, остальное ноль
математика царица наук, но у физики она служанка
это я вам как учитель физики говорю
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Ответ 113k
Я бы вообще изменил бы изучение математики как таковой, сначала идет изучения физики и базовой математики, и во время изучении физики ставится ассоциация с математикой, какой инструмент математики нужен для изучения физики и почему. и только так в тандеме изучать, никаких отдельных. Должна быть ассоциативная связь, а не изучать тупую абстракцию ради абстракции. Такой способ мгновенно рванет науку вперед, но никто этого делать не будет, ибо все привыкли к старому подходу, никто не сможет заменить миллионы учителей другими учителями, которые способны преподавать ьпо другому.
Согласен на все 100%, но тема не для этого сайта :)
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Рассказывают только про "Треугольное нападение"
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Тупые подаваны
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Ответ Курье Хамес
местные писатели даже не понимают, что Леброн вложил туда только свои деньги, а не набирал учеников и преподавателей. но написать хейтерский комментарий и срубить плюсов всяко умнее, чем вложить пару миллионов долларов на благотворительность
Считать любой неугодный для себя комментарий хейтерским. Будь он даже написан ради "для поржать"...Надо быть редкостным и обиженным разумистом без чувства юмора.
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