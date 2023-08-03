Ученики частной школы, открытой Леброном Джеймсом, годами проваливают тесты по математике
Частная школа I Promise School в Акроне, штат Огайо, основанная и частично финансируемая суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом, попала под пристальное наблюдение штата из-за неудовлетворительных результатов.
Выяснилось, что за три года ни один восьмиклассник школы не смог сдать государственный экзамен по математике, сообщает Akron Beacon Journal.
Две из самых больших подгрупп учащихся в I Promise School — чернокожие и дети с ограниченными возможностями — проходят тестирование с результатами среди худших 5 процентов в штате. Всего 8 процентов учащихся этой весной смогли сдать тест по английскому языку.
В результате школа попала в список Департамента образования Огайо как нуждающаяся в целенаправленном вмешательстве.
Джеймс открыл школу пять лет назад. На своем веб-сайте школа заявляет о важности образования и рекламирует инновационный подход к обеспечению сложного, поддерживающего и меняющего жизнь образования.
Такой способ мгновенно рванет науку вперед, но никто этого делать не будет, ибо все привыкли к старому подходу, никто не сможет заменить миллионы учителей другими учителями, которые способны преподавать ьпо другому.
«Две из самых больших подгрупп учащихся в I Promise School — чернокожие и дети с ограниченными возможностями — проходят тестирование с результатами среди худших 5 процентов в штате.»
Гена же старается, новости постит... почему вы не читаете его труды?
Эффект Даннинга — Крюгера во всей красе (
Математика по-вашему нужна только в физике? Все фундаментальные методы создавались под конкретные задачи или находили применение порой через сотню лет? Ну и вера в связь школьной программы и науки по настоящему умиляет)
Если брать например престижные частные школы, то там сейчас это повсеместно практикуется .
Если , допустим, по истории вы проходите Великую французскую революцию, то по географии у Вас тоже тема связанная с Францией, так же как и по литературе вы будете проходить условного Гюго, который тоже француз и писал об этой самой революции
2)Изучать базовую математику только когда появится соответствующая потребность для решения задач в физике -- это полный бред.
Чтобы нормально и качественно распилить швеллер, не получив травму при этом , необходимо сначала научиться уверенно владеть болгаркой...На что тоже требуется время , для усвоения и закрепления навыков.
Нельзя ставить детям такого типа многозадачность, где он ( условно ) еще не выучил и закрепил таблицу умножения, а его уже просят решать физические задачи с её применением.
3) "Такой способ мгновенно рванет науку вперед" .
Да никуда он ( способ) ее не рванет и не рванул .
Единственный ( но существенный ) плюс этого метода образование -- это в увеличение эффективности образования( в школах, ВУЗах) из-за лучшего запоминая, в виду простоты восприятия информации из завязанных друг на друге ассоциативных цепочках.
В образовании( особенно касается стран бывшего союза) есть и более серьезные проблемы.
Например такие как патернализм
математика царица наук, но у физики она служанка
это я вам как учитель физики говорю