Ученики частной школы, открытой Леброном Джеймсом, годами проваливают тесты по математике

Частная школа I Promise School в Акроне, штат Огайо, основанная и частично финансируемая суперзвездой « » , попала под пристальное наблюдение штата из-за неудовлетворительных результатов.

Выяснилось, что за три года ни один восьмиклассник школы не смог сдать государственный экзамен по математике, сообщает Akron Beacon Journal.

Две из самых больших подгрупп учащихся в I Promise School — чернокожие и дети с ограниченными возможностями — проходят тестирование с результатами среди худших 5 процентов в штате. Всего 8 процентов учащихся этой весной смогли сдать тест по английскому языку.

В результате школа попала в список Департамента образования Огайо как нуждающаяся в целенаправленном вмешательстве.

Джеймс открыл школу пять лет назад. На своем веб-сайте школа заявляет о важности образования и рекламирует инновационный подход к обеспечению сложного, поддерживающего и меняющего жизнь образования.

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