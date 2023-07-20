Тим Хардуэй: «Бол Бол лучше, чем Виктор Вембаньяма»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Тим Хардуэй Бол Бол Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легенда НБА и член Зала славы Тим Хардуэй, анализируя обновленный состав «Финикса», заявил, что центровой Бол Бол лучше, чем первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

«Я думаю, что он лучше, чем Виктор Вембаньяма. Бол Бол обладает лучшими физическими данными и на данный момент больше готов к игре в НБА, чем Виктор», – сказал Хардуэй.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

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3 комментария

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ygcn5c2ty9
Бол бол гений
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ID89
Куда закусь делась??
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Cosstigan
Пусть проспится этот Хардувей, что попало несут уже, чтобы их вспомнили , Бол Бол когда хоть один полноценный сезон провел в старте или на ведущих ролях 6…
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