Легенда НБА и член Зала славы , анализируя обновленный состав « », заявил, что центровой Бол Бол лучше, чем первый номер драфта-2023 («Сан-Антонио»).

«Я думаю, что он лучше, чем Виктор Вембаньяма. обладает лучшими физическими данными и на данный момент больше готов к игре в НБА, чем Виктор», – сказал Хардуэй.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло