Грант Хилл обсуждал с Джоэлом Эмбиидом возможное выступление за сборную США

Теги Грант Хилл Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл подтвердил, что обсуждал с центровым «Филадельфии» Джоэлом Эмбиидом возможное выступление за команду.

Действующий MVP НБА недавно получил гражданство Франции и США.

«Я просто отвечу, что да, мы разговаривали с ним. Он отличный игрок, у него есть несколько вариантов. И мы говорили с ним о лете следующего года (Олимпийские игры во Франции – прим. Sports.ru). Посмотрим. Время покажет», – заявил Хилл. 

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий