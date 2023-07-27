Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл подтвердил, что обсуждал с центровым «Филадельфии» возможное выступление за команду.

Действующий MVP НБА недавно получил гражданство Франции и США.

«Я просто отвечу, что да, мы разговаривали с ним. Он отличный игрок, у него есть несколько вариантов. И мы говорили с ним о лете следующего года (Олимпийские игры во Франции – прим. Sports.ru). Посмотрим. Время покажет», – заявил Хилл.

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