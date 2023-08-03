Лука Дончич уложил Георгиоса Калаицакиса на паркет и забросил с фолом

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в одном из эпизодов товарищеского матча против команды Греции уложил на паркет, посмотрел на упавшего соперника, после чего забросил с фолом.

Матч закончился победой Греции со счетом 98:91.

Дончич оформил трипл-дабл – 21 очко, 10 подборов и 14 передач.

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