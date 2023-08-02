Товарищеские матчи. 21+10+14 от Дончича не спасли Словению от проигрыша Греции, Франция победила Черногорию

В среду, 2 августа, в рамках товарищеских матчей Франция обыграла Черногорию, Греция взяла верх над Словенией, несмотря на трипл-дабл Луки Дончича.

Товарищеские матчи

Франция — Черногория — 80:69 (21:15, 21:22, 18:18, 20:14)

ФРАНЦИЯ: Фурнье (20), Гобер (16 + 9 подборов), Окобо (12).

ЧЕРНОГОРИЯ: Иванович (12), Вучевич (11 + 11 подборов + 5 передач), Попович (10).

2 августа. 21.30

Словения — Греция — 91:98 (29:22, 20:21, 22:30, 20:25)

СЛОВЕНИЯ: Дончич (21 + 10 подборов + 14 передач), Морган (16), Чанчар, Препелич (оба – 13), З.Драгич (12).

ГРЕЦИЯ: Папаниколау (19), Уолкап (17 + 6 передач), Митоглу, Лунцис (оба – 13).

2 августа. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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