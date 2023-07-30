Александар Джорджевич: «Лука Дончич — не Усэйн Болт. Баскетбол — не индивидуальный вид спорта»

Главный тренер сборной Китая Александар Джорджевич, отвечая на вопрос о влиянии звезды « » на сборную Словении, подчеркнул, что баскетбол – это командный вид спорта.

« — это не индивидуальный вид спорта. Лука Дончич — не Усэйн Болт, при всем к нему уважении.

Каждому баскетболисту нужна сила команды, чтобы добиться результатов, которых он заслуживает и которыми он доволен. Никто из нас не выиграл бы медали, если бы рядом с нами не было фантастических людей. Это в первую очередь партнеры по команде и тренеры.

Лука Дончич — мегазвезда, и он становится мировой звездой. Он еще молод и обладает огромным талантом. Я поздравляю его со всем, чего он достиг, и желаю ему больших успехов на его дальнейшем пути. Лука уникален, но перед ним стоят новые задачи и цели», – сказал 55-летний специалист в интервью SportKlub.

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