Александар Джорджевич: «Лука Дончич — не Усэйн Болт. Баскетбол — не индивидуальный вид спорта»

Теги Даллас сборная Китая сборная Словении НБА Александар Джорджевич Усэйн Болт Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Китая Александар Джорджевич, отвечая на вопрос о влиянии звезды «Далласа» Луки Дончича на сборную Словении, подчеркнул, что баскетбол – это командный вид спорта.

«Баскетбол — это не индивидуальный вид спорта. Лука Дончич — не Усэйн Болт, при всем к нему уважении.

Каждому баскетболисту нужна сила команды, чтобы добиться результатов, которых он заслуживает и которыми он доволен. Никто из нас не выиграл бы медали, если бы рядом с нами не было фантастических людей. Это в первую очередь партнеры по команде и тренеры.

Лука Дончич — мегазвезда, и он становится мировой звездой. Он еще молод и обладает огромным талантом. Я поздравляю его со всем, чего он достиг, и желаю ему больших успехов на его дальнейшем пути. Лука уникален, но перед ним стоят новые задачи и цели», – сказал 55-летний специалист в интервью SportKlub.

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1 комментарий

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gangstarr
Ну чтобы развалить сборную Китая хватит и одного Луки, честно говоря
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