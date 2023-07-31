Запланированный на 5 августа товарищеский матч между сборными Черногории и Сербии пришлось отменить.

Арена в Подгорице в этот день примет матчи молодежного чемпионата по гандболу. Основной стадион города находится на реконструкции.

Сербии было предложено провести встречу в городе Бар, но федерация отказалась от такого варианта.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас