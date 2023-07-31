Товарищеский матч между сборными Черногории и Сербии пришлось отменить
Запланированный на 5 августа товарищеский матч между сборными Черногории и Сербии пришлось отменить.
Арена в Подгорице в этот день примет матчи молодежного чемпионата по гандболу. Основной стадион города находится на реконструкции.
Сербии было предложено провести встречу в городе Бар, но федерация отказалась от такого варианта.
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