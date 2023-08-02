Ар Джей Барретт и Шэй Гилджес-Александер на тренировке сборной Канады продемонстрировали снайперские навыки

Форвард « » и защитник «Оклахомы» во время тренировки сборной Канады устроили состязание по броскам.

Сборная Канады готовится к предстоящему чемпионату мира.

В состав команды, помимо Барретта и Гилджес-Александера, вошли игроки НБА Джамал Мюррэй, Диллон Брукс, Лу Дорт, Никил Александер-Уокер, Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Ошэй Бриссетт, Кори Джозеф.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!