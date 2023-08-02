Ар Джей Барретт и Шэй Гилджес-Александер на тренировке сборной Канады продемонстрировали снайперские навыки
Форвард «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер во время тренировки сборной Канады устроили состязание по броскам.
Сборная Канады готовится к предстоящему чемпионату мира.
В состав команды, помимо Барретта и Гилджес-Александера, вошли игроки НБА Джамал Мюррэй, Диллон Брукс, Лу Дорт, Никил Александер-Уокер, Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Ошэй Бриссетт, Кори Джозеф.
Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!
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