Ар Джей Барретт и Шэй Гилджес-Александер на тренировке сборной Канады продемонстрировали снайперские навыки

Теги Нью-Йорк видео сборная Канады Оклахома-Сити Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Ар Джей Барретт Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер во время тренировки сборной Канады устроили состязание по броскам.

Сборная Канады готовится к предстоящему чемпионату мира.

В состав команды, помимо Барретта и Гилджес-Александера, вошли игроки НБА Джамал Мюррэй, Диллон Брукс, Лу Дорт, Никил Александер-Уокер, Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Ошэй Бриссетт, Кори Джозеф.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

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