Джамал Мюррэй, ШГА и Диллон Брукс – в расширенном составе сборной Канады на ЧМ-2023

Сборная Канады объявила расширенный состав из 18 игроков на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября.

Канада попала в группу H вместе с Францией, Латвией и Ливаном.

Лидерами ростера стали чемпион НБА-2023 Джамал Мюррэй («Денвер») и звезда «Оклахомы» .

Расширенный состав сборной Канады на предстоящий тренировочный лагерь: Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй, , , Лу Дорт, , , Дуайт Пауэлл, Кевин Пангос, Зак Эди, Ошэй Бриссетт, Кори Джозеф, Кассиус Робертсон, Кайл Александер, Трэй Белл-Хэйнс, Мелвин Эджим, Фил Скрабб, Томас Скрабб.

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