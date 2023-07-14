Джамал Мюррэй, ШГА и Диллон Брукс – в расширенном составе сборной Канады на ЧМ-2023

Теги НБА сборная Канады Келли Олиник Кори Джозеф Дуайт Пауэлл Мелвин Эджим Джамал Мюррэй Кевин Пангос Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Шэй Гилджес-Александер Филип Скрабб Ар Джей Барретт Никил Александер-Уокер Томас Скрабб Ошэй Бриссетт Кайл Александер Кассиус Робертсон Трэй Белл-Хэйнс Баскетбол

Сборная Канады объявила расширенный состав из 18 игроков на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября.

Канада попала в группу H вместе с Францией, Латвией и Ливаном.

Лидерами ростера стали чемпион НБА-2023 Джамал Мюррэй («Денвер») и звезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.

Расширенный состав сборной Канады на предстоящий тренировочный лагерь: Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй, Ар Джей Барретт, Диллон Брукс, Лу Дорт, Никил Александер-Уокер, Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Кевин Пангос, Зак Эди, Ошэй Бриссетт, Кори Джозеф, Кассиус Робертсон, Кайл Александер, Трэй Белл-Хэйнс, Мелвин Эджим, Фил Скрабб, Томас Скрабб.

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6 комментариев

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Александр Склянов
Когда же этот бумажный тигр соберётся в полном составе ?Ростер не слабее штатов как минимум
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AnTikVar
Состав то на бумаге шикарный для больших свершений.
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Jordan_Henderson14
У канадцев хорошая сбалансированная команда, лишь позиция центра хромает
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rabindradat
Истину говорю, Канада - следующий чемпион мира!
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VitalKe
Уиггинса не хватает
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Патрик Харрис
Ответ rabindradat
Истину говорю, Канада - следующий чемпион мира!
Где то тихо смеётся сборная США в полном составе
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