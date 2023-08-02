Джейсон Тейтум сделал символический бросок перед бейсбольным матчем

Звездный форвард « » сделал символический бросок перед матчем бейсбольной команды своего родного города «Сент-Луис Кардиналс».

Тейтум родился в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1998 году. В 2017-м после одного сезона за университет Дьюк Тейтум был выбран «Бостоном» под 3-м номером драфта НБА.

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