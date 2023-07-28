Дуэйн Уэйд: «Джейсон Тейтум – один из моих любимых игроков в НБА»

Теги Бостон Дуэйн Уэйд НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд в интервью Sports Illustrated назвал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума одним из своих любимых игроков.

«Джейсон Тейтум сейчас проходит испытание. Он добился большого успеха, но он не добился главной цели, к которой, я уверен, он стремится. Он хочет выиграть чемпионат.

Он много раз был близок к этому. Многие любят говорить об этом так, как будто это что-то плохое, но это не так. Чем больше возможностей, тем лучше.

Он один из моих любимых игроков в НБА и один из любимых людей в НБА, с которыми я могу общаться и заниматься чем угодно. Я бы хотел, чтобы он получил от этой игры все, что хочет. Но нужно набраться терпения», — сказал Уэйд.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timson
для кликбейта заголовок надо моменять на "Ди Уэйд готов заниматься с Тейтумом чем угодно"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий