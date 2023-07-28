Дуэйн Уэйд: «Джейсон Тейтум – один из моих любимых игроков в НБА»

Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» в интервью Sports Illustrated назвал форварда « » одним из своих любимых игроков.

«Джейсон Тейтум сейчас проходит испытание. Он добился большого успеха, но он не добился главной цели, к которой, я уверен, он стремится. Он хочет выиграть чемпионат.

Он много раз был близок к этому. Многие любят говорить об этом так, как будто это что-то плохое, но это не так. Чем больше возможностей, тем лучше.

Он один из моих любимых игроков в НБА и один из любимых людей в НБА, с которыми я могу общаться и заниматься чем угодно. Я бы хотел, чтобы он получил от этой игры все, что хочет. Но нужно набраться терпения», — сказал Уэйд.

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