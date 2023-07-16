Тель-авивский «Маккаби» ведет переговоры с Фрэнком Камински

Теги возможные переходы Хьюстон Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика НБА чемпионат Израиля Фрэнк Камински Баскетбол

«Маккаби» из Тель-Авива ведет переговоры с 9-м номером драфта-2015 Фрэнком Камински (30 лет, 213 см).

Об этом информирует журналист Моше Барда.

Камински был обменян из «Атланты» в «Хьюстон» в феврале. Он принял участие в 10 матчах за техасский клуб, проводя 5,9 минуты на паркете.

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