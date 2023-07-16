Тель-авивский «Маккаби» ведет переговоры с Фрэнком Камински

« » из Тель-Авива ведет переговоры с 9-м номером драфта-2015 (30 лет, 213 см).

Об этом информирует журналист Моше Барда.

Камински был обменян из «Атланты» в « » в феврале. Он принял участие в 10 матчах за техасский клуб, проводя 5,9 минуты на паркете.

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней