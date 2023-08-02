Болельщик не мог поверить, что видит Деррика Роуза на тротуаре

Теги светская хроника Мемфис НБА видео Деррик Роуз Баскетбол

Проезжавший на автомобиле болельщик не мог поверить, что видит самого молодого MVP в истории НБА Деррика Роуза на тротуаре улицы.

«Это Ди-Роуз, бро!» – произнес мужчина изумленно.

Роуз в этот момент эмоционально разговаривал с кем-то по телефону. 

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2 комментария

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Артур Артур
С Морантом общается насчет татухи с Кобе
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Дмитрий Титов
В итоге болельщик сам с собой очень эмоционально пообщался.
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