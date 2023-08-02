Болельщик не мог поверить, что видит Деррика Роуза на тротуаре

Проезжавший на автомобиле болельщик не мог поверить, что видит самого молодого MVP в истории НБА Деррика Роуза на тротуаре улицы.

«Это Ди-Роуз, бро!» – произнес мужчина изумленно.

Роуз в этот момент эмоционально разговаривал с кем-то по телефону.

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