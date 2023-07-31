Бен Чилуэлл вручил Кевину Дюрэнту футболку «Челси»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт посетил товарищеский матч между футбольными «Челси» и «Фулхэмом» (2:0), который состоялся в США.
Перед игрой защитник «Челси» Бен Чилуэлл подарил Дюрэнту футболку лондонского клуба.
208-сантиметровый баскетболист надел футболку, но она оказалась мала.
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