Бен Чилуэлл вручил Кевину Дюрэнту футболку «Челси»

Теги светская хроника Челси Фулхэм Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Бен Чилуэлл Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт посетил товарищеский матч между футбольными «Челси» и «Фулхэмом» (2:0), который состоялся в США.

Перед игрой защитник «Челси» Бен Чилуэлл подарил Дюрэнту футболку лондонского клуба. 

208-сантиметровый баскетболист надел футболку, но она оказалась мала.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

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10 комментариев

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Aleksey Yashin
-Алло Бен, это Кевин. Бен, ай нид Челси ти шорт.
+23
-2
+21
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вы там аккуратнее, Боэли же неправильно поймёт и купит
+7
-1
+6
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Artur Arutiunian
Ответ Aleksey Yashin
-Алло Бен, это Кевин. Бен, ай нид Челси ти шорт.
Хорошая
+3
-1
+2
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Максим Макеев
опять обмен запросил ну елки иголки
+1
0
+1
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Sweetener
В футболе сейчас часто в приталенных и в обтягивающих играют. Это в баскете уличная мода - на 2 размера больше одевать
+1
0
+1
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С 2009 года здесь
Ответ Артур Артур
Встретились два травмата...
встретились два чемпиона
+1
0
+1
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Mark Safa
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вы там аккуратнее, Боэли же неправильно поймёт и купит
Ну да, это же Лукака🤷🏽‍♂️
+1
0
+1
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DimaP
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вы там аккуратнее, Боэли же неправильно поймёт и купит
Не потянет зп)
+1
0
+1
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*MVP*
Ответ Максим Макеев
опять обмен запросил ну елки иголки
tne new chapter
0
0
0
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