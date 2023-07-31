Бен Чилуэлл вручил Кевину Дюрэнту футболку «Челси»

Звездный форвард « » посетил товарищеский матч между футбольными «Челси» и « » (2:0), который состоялся в США.

Перед игрой защитник « » подарил Дюрэнту футболку лондонского клуба.

208-сантиметровый баскетболист надел футболку, но она оказалась мала.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас