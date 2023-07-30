Джамал Кроуфорд: «В «Мемфисе» у Деррика Роуза появится великолепная возможность»

Теги Мемфис Джамал Кроуфорд НБА Деррик Роуз Баскетбол

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд считает, что 34-летний разыгрывающий «Мемфиса» Деррик Роуз в следующем сезоне вернется на высокий уровень.

«Если говорить об игроке, который совершит камбэк в следующем сезоне, то на ум сразу приходит Деррик Роуз.

Он не был травмирован в прошлом сезоне, но он не получал много игрового времени. Я верю, что в «Мемфисе» у него появится великолепная возможность, особенно в начале сезона, когда Джа Морант будет дисквалифицирован», – сказал Кроуфорд.

В прошлом сезоне Роуз провел 27 матчей за «Никс», в среднем набирая 5,6 очка и 1,7 передачи при 38% с игры.

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