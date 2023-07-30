Джамал Кроуфорд: «В «Мемфисе» у Деррика Роуза появится великолепная возможность»

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд считает, что 34-летний разыгрывающий « » в следующем сезоне вернется на высокий уровень.

«Если говорить об игроке, который совершит камбэк в следующем сезоне, то на ум сразу приходит Деррик Роуз.

Он не был травмирован в прошлом сезоне, но он не получал много игрового времени. Я верю, что в «Мемфисе» у него появится великолепная возможность, особенно в начале сезона, когда Джа Морант будет дисквалифицирован», – сказал Кроуфорд.

В прошлом сезоне Роуз провел 27 матчей за «Никс», в среднем набирая 5,6 очка и 1,7 передачи при 38% с игры.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас