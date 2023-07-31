Юный болельщик в Китае не сдержал слез, когда получил от Уиггинса кроссовку с автографом в подарок

Форвард «Голден Стэйт» проводит турне по Китае, во время которого активно взаимодействует с местными болельщиками.

Юный поклонник не сдержал слез, когда получил от чемпиона НБА кроссовку с автографом в подарок.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас