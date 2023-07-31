Юный болельщик в Китае не сдержал слез, когда получил от Уиггинса кроссовку с автографом в подарок
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс проводит турне по Китае, во время которого активно взаимодействует с местными болельщиками.
Юный поклонник не сдержал слез, когда получил от чемпиона НБА кроссовку с автографом в подарок.
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