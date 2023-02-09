Пау Газоль – о фаворитах чм-2023: «Испания, США, Словения»

Теги Пау Газоль сборная Испании сборная Франции сборная США сборная Словении НБА Лука Дончич чемпионат мира-2023 Баскетбол

Легендарный игрок НБА и сборной Испании Пау Газоль назвал фаворитов чемпионата мира-2023.

«Думаю, стоит начать с действующего чемпиона, сборной Испании, которая также возглавляет рейтинг ФИБА. США идут следом, они под вторым номером. Затем номер три. Здесь нужно выбрать между Францией и Словенией. Это два моих претендента. Все зависит от того, кто сыграет в концовке. Я выберу Словению, потому что наличие Луки Дончича всегда дает им шанс на победу. Он борется до последнего», – заявил Газоль.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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1 комментарий

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**@#$НеКолюсь#@**
Франция? Не, не слышал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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