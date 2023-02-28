Определились все участники ЧМ-2023

Теги сборная Испании сборная Греции сборная Италии сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Бразилии сборная Китая сборная Пуэрто-Рико сборная Сербии сборная Словении сборная Латвии сборная Черногории сборная Ливана сборная Грузии сборная Венесуэлы сборная Анголы сборная Новой Зеландии сборная Австрии сборная Финляндии сборная Ирана сборная Канады сборная Мексики сборная Кабо-Верде сборная Доминиканской республики сборная Иордании сборная Кот-д′Ивуара сборная Филиппин сборная Японии сборная Египта чемпионат мира-2023 сборная Южного Судана Баскетбол

Стали известны все 32 страны, которые примут участие в чемпионате мира-2023. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Жеребьевка состоится 29 апреля в Маниле.

Страны-участницы от Европы (12): Греция, Латвия, Финляндия, Германия, Словения, Литва, Франция, Испания, Италия, Грузия, Черногория, Сербия.

Страны-участницы от Северной и Южной Америки (7): Канада, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Бразилия, Венесуэла, Мексика.

Страны-участницы от Азии (8): Австралия, Китай, Япония, Иран, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Иордания.

Страны-участницы от Африки (5): Кот-д’Ивуар, Ангола, Южный Судан, Египет, Кабо-Верде.

Сборная СССР взяла серебро ЧМ-86, уступив всего два очка Америке. Как и за что на родине разгромили Сабониса и Валтерса?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Очень радостно за Грузию и Торнике Шенгелия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БУГАЙ
За кабо-верде с детства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий