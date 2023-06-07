Леброн Джеймс на предложение Кайри Ирвинга перейти в «Даллас»: «Я подумаю об этом»

В понедельник стало известно, что разыгрывающий « » пытается переманить форварда «Лейкерс» в «Мэверикс».

По словам журналиста Брэндона Робинсона, когда Ирвинг связался с Джеймсом и спросил, не хочет ли тот перейти в «Даллас», Леброн ответил: «Я подумаю об этом».

Ирвинг этим летом становится свободным агентом. По информации СМИ, он намерен остаться в «Далласе». Ожидается, что он получит контракт на 4 года и 200 млн долларов.

Джеймс после вылета « » в плей-офф от «Денвера» (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича