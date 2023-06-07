Леброн Джеймс на предложение Кайри Ирвинга перейти в «Даллас»: «Я подумаю об этом»
В понедельник стало известно, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пытается переманить форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Мэверикс».
По словам журналиста Брэндона Робинсона, когда Ирвинг связался с Джеймсом и спросил, не хочет ли тот перейти в «Даллас», Леброн ответил: «Я подумаю об этом».
Ирвинг этим летом становится свободным агентом. По информации СМИ, он намерен остаться в «Далласе». Ожидается, что он получит контракт на 4 года и 200 млн долларов.
Джеймс после вылета «Лейкерс» в плей-офф от «Денвера» (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.
Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича
Завтра будет новость что Маккинли Райт готов отдать Леброну 23 номер
Послезавтра новость что Джейсон Кидд добавил три комбинации под Леброна
Через неделю новость что Джавайл Макги узнав, что будет страховать одновременно в защите Ирвинга, Дончича и Леброна, завершил карьеру, и на место ветерана могут пригласить Хаслема/Варежао/Доннейла М аршалла
Очень уважаю Джеймса как игрока, но как же филигранно он отточил способность оставаться в инфополе, даже на рыбалке) Не удивлюсь, если он однажды реально баллотируется в президенты США. Посткарьерная жизнь у него точно будет очень интересной.