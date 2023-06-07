Леброн Джеймс на предложение Кайри Ирвинга перейти в «Даллас»: «Я подумаю об этом»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

В понедельник стало известно, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пытается переманить форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Мэверикс».

По словам журналиста Брэндона Робинсона, когда Ирвинг связался с Джеймсом и спросил, не хочет ли тот перейти в «Даллас», Леброн ответил: «Я подумаю об этом».

Ирвинг этим летом становится свободным агентом. По информации СМИ, он намерен остаться в «Далласе». Ожидается, что он получит контракт на 4 года и 200 млн долларов.

Джеймс после вылета «Лейкерс» в плей-офф от «Денвера» (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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10 комментариев

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Ужратый Гусениц
Ответ Cubs-V
Ну как всегда. Один пишет, что Ирвинг предложил Второй, что Леброн сказал подумает. Сейчас начинается самое хлебное время для инсайдеров. С кучей вбросов и сказок.
там большинство инсайдеров то пальцем в небо тычут
Завтра будет новость что Маккинли Райт готов отдать Леброну 23 номер
Послезавтра новость что Джейсон Кидд добавил три комбинации под Леброна
Через неделю новость что Джавайл Макги узнав, что будет страховать одновременно в защите Ирвинга, Дончича и Леброна, завершил карьеру, и на место ветерана могут пригласить Хаслема/Варежао/Доннейла М аршалла
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Вялый Харден
вот будет смешно, если произойдет свап деда на шалфея
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Van
ЛеВброс)

Очень уважаю Джеймса как игрока, но как же филигранно он отточил способность оставаться в инфополе, даже на рыбалке) Не удивлюсь, если он однажды реально баллотируется в президенты США. Посткарьерная жизнь у него точно будет очень интересной.
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Mr.BadGuy
Ну а что тут странного, просто дипломатичный ответ, все ожидали что он его сразу на край земли пошлет?
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Andy93
Луку на деда)
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hodor 12
Бедный Лука Дончич...
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jabbar
Это уже будет как "к 11-ти туз". То есть - перебор.
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MTZ_2022
Ответ Вялый Харден
вот будет смешно, если произойдет свап деда на шалфея
Тоже подумал об этом. Леброн и Лука вместе- это было бы интересно.
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