Эксперт Ник Райт: «Кайри Ирвинг слил историю о Леброне Джеймсе, чтобы получить от «Далласа» максимальный контракт»

Известный спортивный эксперт Ник Райт считает, что разыгрывающий « » Кайри Ирвинг намеренно слил в СМИ историю о том, что он предлагает (« ») присоединиться к нему в «Мэверикс», чтобы получить максимальный контракт этим летом.

«Я думаю, что источником этого сообщения является .

Не потому, что он думает, что «Лейкерс» выкупят Леброна и он подпишет минимальный контракт с «Мэверикс». Это невозможно, и «Мавс» не смогут выменять Леброна. По-моему, Кайри хотел, чтобы это сообщение вызвало у «Мэверикс» желание дать ему максимальный контракт», – сказал Райт.

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