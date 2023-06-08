Эксперт Ник Райт: «Кайри Ирвинг слил историю о Леброне Джеймсе, чтобы получить от «Далласа» максимальный контракт»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Ник Райт Баскетбол

Известный спортивный эксперт Ник Райт считает, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг намеренно слил в СМИ историю о том, что он предлагает Леброну ДжеймсуЛейкерс») присоединиться к нему в «Мэверикс», чтобы получить максимальный контракт этим летом.

«Я думаю, что источником этого сообщения является Кайри Ирвинг.

Не потому, что он думает, что «Лейкерс» выкупят Леброна и он подпишет минимальный контракт с «Мэверикс». Это невозможно, и «Мавс» не смогут выменять Леброна. По-моему, Кайри хотел, чтобы это сообщение вызвало у «Мэверикс» желание дать ему максимальный контракт», – сказал Райт.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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1 комментарий

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Tim Timson
а типо иначе он не получит свой Макс и спокойно уйдет на все 4 стороны, оставив Даллас в круглых дураках и с 10м пиком Никс?). такой же замес?))
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