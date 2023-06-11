Инсайдер Джейк Фишер: «Даллас» пока не рассматривает возможность обмена Ирвинга в «Лейкерс» по системе сайн-н-трейд»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Даллас» не заинтересован в сотрудничестве с «Лейкерс», которые рассматривают возможности приобретения разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Ирвинг этим летом становится свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники, «Мавс» пока что не проявляли особого желания рассматривать возможность обмена Ирвинга в «Лейкерс» по системе сайн-н-трейд».

На прошлой неделе инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Ирвинг пытается переманить 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Даллас».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий