Инсайдер Джейк Фишер: «Даллас» пока не рассматривает возможность обмена Ирвинга в «Лейкерс» по системе сайн-н-трейд»

«Даллас» не заинтересован в сотрудничестве с «Лейкерс», которые рассматривают возможности приобретения разыгрывающего .

Ирвинг этим летом становится свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники, «Мавс» пока что не проявляли особого желания рассматривать возможность обмена Ирвинга в « » по системе сайн-н-трейд».

На прошлой неделе инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Ирвинг пытается переманить 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в « ».

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