Инсайдер Джейк Фишер: «Даллас» пока не рассматривает возможность обмена Ирвинга в «Лейкерс» по системе сайн-н-трейд»
«Даллас» не заинтересован в сотрудничестве с «Лейкерс», которые рассматривают возможности приобретения разыгрывающего Кайри Ирвинга.
Ирвинг этим летом становится свободным агентом.
Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники, «Мавс» пока что не проявляли особого желания рассматривать возможность обмена Ирвинга в «Лейкерс» по системе сайн-н-трейд».
На прошлой неделе инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что Ирвинг пытается переманить 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Даллас».
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